إنشاء مقهى في نيويورك مشابه لسنترال بارك الشهير في مسلسل فريندز

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يفتتح في ساحة تايمز سكوير في نيويورك مقهى مماثل لـ"سنترال بارك" الشهير في مسلسل "فريندز" الكوميدي في أواخر خريف 2025، على ما أعلنت الثلاثاء الجهات القائمة على المشروع ومن بينها مجموعة "وارنر براذرز ديسكوفيري" الإعلامية الأميركية.

وقالت المجموعة في بيان "صمِّم المقهى بأسلوب حديث ليتماشى مع أذواق الزبائن في الوقت الراهن، لكن لا تزال روحية سنترال بارك المميزة حاضرة، إذ يوفر المكان للسكان المحليين والزوار تجربة لا تُنسى حول فنجان قهوة أو وجبة"، على أرائك برتقالية مشابهة للأريكة التي اشتهرت في المسلسل.

وهذا ثاني مقهى من نوعه في الولايات المتحدة والعالم، بعد مقهى آخر في بوسطن.

ويُعدّ مسلسل "فريندز" الذي تعود ملكيته إلى استوديوهات "وارنر براذرز"، من أكثر الأعمال التلفزيونية شهرة في العالم. ويتناول هذا العمل الممتد على 236 حلقة بُثّت في الولايات المتحدة بين عامي 1994 و2004، يوميات ستة أصدقاء شباب من نيويورك، ثلاث نساء وثلاثة رجال، وتدور الأحداث بين شققهم ومقهى "سنترال بارك".

واقترن نجاحه التلفزيوني بنجاح تجاري دائم، تجلّى من خلال منتجات ونشاطات من عالم المسلسل، مثل المعرض التفاعلي "ذي فريندز إكسبيريينس" في نيويورك ولاس فيغاس ولندن.

AFP