مقتل 11 شرطياً على الأقل في كمين مسلح في وسط نيجيريا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قتل 11 شرطيا على الأقل في كمين نصبه مسلحون في مركز أغو بولاية بينو في شمال وسط نيجيريا، على ما أفادت السلطات المحلية وكالة فرانس برس الاثنين.

تشهد المنطقة تجددا للعنف منذ أشهر بين رعاة مسلمين من قبائل الفولاني ومزارعين مستقرين معظمهم من المسيحيين، سعيا للسيطرة على الأراضي والموارد.

ورغم تصوير هذه الصراعات غالبا على أنها صراعات طائفية، إلا أنها في الواقع ناجمة عن ديناميات أكثر تعقيدا ترتبط بتفاقم التنافس على الأراضي جراء تغير المناخ وانتشار الأسلحة الخفيفة وغياب الاستجابات المستدامة من الدولة النيجيرية.

وقال رئيس المجلس المحلي جاستين شاكو لوكالة فرانس برس الاثنين "عثرنا على جثث 11 عنصرا من قوات الأمن، ولا يزال عنصر آخر في عداد المفقودين".

وأشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، موضحا أن الكمين وقع الأحد.

وأضاف "نصب المهاجمون كمينا لعناصر الشرطة أثناء تأدية واجبهم. وبعد تبادل لإطلاق النار، قتلوا عناصر الأمن".

وقال شاكو إن المهاجمين يُشتبه في أنهم رعاة مسلحون وعناصر ميليشيات محلية نصبوا كمينا لفريق تكتيكي للشرطة يقود قوة عمل مشتركة مؤلفة من شرطيين وأفراد من حرس الحماية المدنية لولاية بينو.

وأضاف شاكو "أُضرمت النيران في مركبتي الدورية اللتين كانتا تقلان عناصر الأمن".

في حزيران/يونيو، أسفر هجوم مميت عن مقتل أكثر من 100 شخص في يليواتا بولاية بينو.

زار الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو المنطقة وأمر الجيش "بالبقاء على الأرض للقبض على المجرمين" المسؤولين عن الهجمات التي عصفت بالمنطقة لأشهر.