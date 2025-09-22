اجتماع موسع في أربيل يقرّ خطوات جديدة نحو إصلاح قوات البيشمركة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عُقد اليوم الاثنين، 22 أيلول 2025، اجتماع موسع في ديوان وزارة البيشمركة بحضور الوزير شورش إسماعيل، وفوزي هريري رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآوات شيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، إلى جانب ممثل قوات التحالف، وكيل الوزارة، رئيس الأركان، الأمين العام، كبار ضباط الوزارة، وقادة قوات (70 و80).

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد ناقش الاجتماع آخر خطوات عملية الإصلاح والمعوقات التي تواجهها، فضلاً عن تعليمات المحاسبة العسكرية.

وتمخض الاجتماع عن قرارات مهمة في إطار عملية الإصلاح، أبرزها تشكيل وإكمال وحدة محاسبة عسكرية موحدة لجميع قوات البيشمركة ضمن وزارة البيشمركة، وهو ما يُعد خطوة متقدمة تقرّب الوزارة من المراحل النهائية لعملية الإصلاح.

كما ركّز الاجتماع على استكمال أعمال وتشكيل قيادة المنطقتين الأولى والثانية، وتوفير المستلزمات الضرورية لتسريع خطوات تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة، حيث اعتُبر الاجتماع خطوة تاريخية نحو تشكيل قوة كوردستانية موحدة.