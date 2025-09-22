تركيا تلغي الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الواردات الأميركية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- رفعت تركيا الرسوم الجمركية الإضافية على واردات أميركية معيّنة بما فيها المشروبات الكحولية والسيارات والتبغ ومواد التجميل، بحسب ما أفاد بيان لوزارة التجارة الاثنين.

فرضت تركيا رسوما إضافية على مجموعة من المنتجات أميركية المنشأ بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية ردا على الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت عام 2018 على واردات الصلب والألمنيوم.

وذكرت الوزارة في بيان "في هذه المرحلة ونتيجة المفاوضات التي تتقدّم بشكل إيجابي مع الولايات المتحدة والمشاورات التي عُقدت في إطار آلية منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات بما في ذلك تقارير اللجان، تم إلغاء الالتزامات المالية الإضافية المفروضة على واردات منتجات معيّنة أميركية المنشأ".

وأضافت أن العلاقات التجارية تبقى أساسا للحوار الاستراتيجي بين أنقرة وواشنطن مع سعي الطرفين لبلوغ التجارة الثنائية هدف 100 مليار دولار.

وتأتي خطوة أنقرة قبيل اجتماع مهم هذا الأسبوع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأعلن ترامب أن إردوغان سيزور البيت الأبيض الخميس بعد مشاركة الرئيسين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.