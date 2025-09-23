رئيس الوزراء الإسباني يدعو لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خطاب ألقاه في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك الإثنين خلال مؤتمر حول "حل الدولتين" إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.

وقال سانشيز الذي ينتقد بشراسة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة إنّ "هذا المؤتمر يمثّل نقطة تحوّل، لكنّه ليس نهاية الطريق. هذه مجرد البداية".

وأضاف "يجب أن تكون دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".

وتابع "يجب استكمال عملية انضمام دولة فلسطين إلى هذه المنظمة في أقرب وقت ممكن، على قدم المساواة مع الدول الأخرى".

كما دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى وقف الحرب في قطاع غزة حالا.

وقال "يجب أن نتّخذ إجراءات فورية لوقف هذه الهمجية وجعل السلام ممكنا".

ورئيس الوزراء اليساري هو من أشدّ المنتقدين للحرب الدائرة في قطاع غزة.

وإسبانيا التي اعترفت مع إيرلندا والنروج بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024 هي اليوم واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحكومة بنيامين نتانياهو.

والأحد تم إلغاء المرحلة النهائية من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بسبب احتجاجات مؤيّدة للفلسطينيين جمعت نحو 100 ألف شخص في شوارع مدريد.

وكان سانشيز أعرب عن "إعجابه العميق" بهؤلاء المحتجين واقترح أيضا استبعاد إسرائيل من المسابقات الرياضية "طالما استمرت الهمجية" في غزة.