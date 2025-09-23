العدل والشؤون الاجتماعية في كوردستان تبحثان منح السجناء المؤبدين حق الزواج

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان أنها ناقشت بشكل موسع في اجتماع رسمي مقترحاً تقدمت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مجلس الشورى، يتعلق بالسماح للمحكومين بالسجن المؤبد بالزواج، إلى جانب حالات أخرى مرتبطة بهذا الشأن، حيث جرى تبادل الآراء القانونية والدستورية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن المقترح خضع لمناقشات موسعة بحضور ممثلين عن منظمات وأوساط قانونية واجتماعية.

مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى رأي قانوني يصدر عن مجلس الشورى بما يخدم المصلحة العامة.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان24، قال إحسان بابان، المدير العام للإصلاح في إقليم كوردستان، إن بعض نزلاء السجون المحكومين بالمؤبد يرغبون في إتمام زواجهم داخل السجن عبر "الخلوة الشرعية".

مشيراً إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبت رأي مجلس شورى الإقليم لتفادي أي إشكال قانوني عند اتخاذ القرار.

وأوضح بابان أن القوانين المعمول بها في الإقليم لا تتضمن نصاً يحظر هذا الأمر، لكنه يستدعي متابعة دقيقة، مؤكداً أن الرد النهائي سيُعلن بعد صدور قرار مجلس الشورى سواء بالقبول أو الرفض.

ويتواجد في سجون إقليم كوردستان 512 نزيلاً محكوماً بالسجن المؤبد.