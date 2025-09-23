الحكم على طالب لجوء في بريطانيا بالسجن لمدة عام بتهمة التحرّش الجنسي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- حكم القضاء البريطاني الثلاثاء على طالب لجوء إثيوبي بالسجن عاما واحدا، بتهمة التحرش جنسيا بامرأة وفتاة تبلغ من العمر 14 عاما، في حادثة أثارت احتجاجات مناهضة للهجرة.

وقال القاضي كريستوفر وليامز أثناء إصداره الحكم، "من الواضح بالنسبة لي أنّ خجلك وندمك لا يرجعان إلى (الأعمال) التي ارتكبتها بل إلى التأثير الذي أحدثته".

وأُلقي القبض على هادوش كيباتو في الثامن من تموز/يوليو في إيبينغ شمال شرق لندن، بعدما حاول تقبيل مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما، ولمس ساقها وعرض عليها "إنجاب أطفال".

كذلك، تحرّش بامرأة بالغة ووضع يده على فخذها، عندما تدخّلت لوقف تصرّفاته مع الفتاة.

وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات، بعضها تحول إلى عنف، أمام فندق بيل في إيبينغ حيث كان يقيم كيباتو مع حوالى 130 طالب لجوء آخرين، قبل أن تنتشر في جميع أنحاء إنكلترا.