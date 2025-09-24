النروج تتّهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي ثلاث مرات هذا العام

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قالت الحكومة النروجية الثلاثاء إن طائرات روسية انتهكت المجال الجوي للبلاد ثلاث مرات هذا العام، في حوادث وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وأشارت إلى أن مقاتلة "إس يو-33" دخلت المجال الجوي النروجي وبقيت فيه لمدة دقيقة في 18 آب/أغسطس.

كما أشارت إلى أن مقاتلة روسية من طراز "إس يو-24" انتهكت المجال الجوي للنروج لمدة أربع دقائق يوم 25 نيسان/أبريل تلتها طائرة نقل من طراز "إل410 تربوليت" بقيت ثلاث دقائق يوم 24 تموز/يوليو.

وقال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور في بيان إنّ "روسيا انتهكت المجال الجوي النروجي ثلاث مرات هذا الربيع وهذا الصيف".

وأضاف "لا يمكننا الجزم ما إذا كان ذلك عن عمد أم خطأ ملاحيا. لكن مهما كان السبب، فهو أمر غير مقبول، وقد أوضحنا ذلك للسلطات الروسية".

وتابع "إن الأحداث التي وقعت في النروج أصغر نطاقا من الانتهاكات ضد إستونيا وبولندا ورومانيا، سواء لجهة الموقع أو المدة.. مع ذلك، نأخذ هذه الأحداث على محمل الجدّ بشكل كبير".

وقالت السفارة الروسية في أوسلو إنّ مزاعم النروج "لا تؤكدها بيانات المراقبة الروسية الموضوعية".

وحمّلت السفارة دول حلف شمال الأطلسي مسؤولية تأجيج التوترات في شمال أوروبا بإجرائها تدريبات عسكرية تصنّف فيها روسيا بأنها العدو.

ووجّه حلف شمال الأطلسي الثلاثاء تحذيرا إلى روسيا بوجوب التوقف عن النمط "التصعيدي" لانتهاكات المجال الجوي لجناحه الشرقي.

وجاء في بيان للدول الـ32 الأعضاء في الحلف "يجب ألا يكون لدى روسيا أي شك في أن حلف شمال الأطلسي وحلفاءه سيستخدمون، وفقا للقانون الدولي، جميع الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازمة للدفاع عن أنفسهم وردع كل التهديدات من كل الاتجاهات".

وتوصف النروج المنضوية في حلف شمال الأطلسي بأنها بمثابة "عيون وآذان" الناتو في أقصى الشمال حيث تتشارك حدودا بحرية وبرية طولها 198 كيلومترا مع روسيا.