كركوك.. أكثر من 250 مرشحاً يتنافسون على 12 مقعداً في الانتخابات المقبلة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات – مكتب كركوك أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق بمحافظة كركوك بلغ 252 مرشحاً، بينهم 73 امرأة.

وقال المتحدث باسم المفوضية ومسؤول إعلام مكتب كركوك علي عباس : خمسة تحالفات سياسية وتسعة أحزاب وسبعة مرشحين مستقلين سيتنافسون في الانتخابات المقبلة بكركوك، بواقع 179 مرشحاً من الرجال و73 مرشحة من النساء، للتنافس على 12 مقعداً مخصصاً للمحافظة.

وأشار عباس إلى أن العدد الكلي للناخبين في كركوك يبلغ مليوناً و229 ألفاً و740 شخصاً، فيما بلغ عدد الذين حدّثوا بياناتهم ولديهم بطاقة بايومترية 897 ألفاً و30 ناخباً. وأكد أن المفوضية أنجزت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في دورتها السادسة يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، حيث يتنافس 31 تحالفاً و38 حزباً سياسياً و79 مرشحاً مستقلاً على 329 مقعداً في البرلمان.