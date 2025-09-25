السوداني يعلن اتفاقاً نفطياً "تاريخياً" مع إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع حكومة إقليم كوردستان بشأن تصدير النفط.

وقال السوداني في تدوينة على منصة إكس، إن الاتفاق ينص على تسلّم وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي.

وأضاف أن الاتفاق يضمن التوزيع العادل للثروة، ويعمل على تنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار.

ووصف السوداني هذا الإنجاز بأنه ثمرة انتظار دام 18 عاماً.

توصلنا اليوم إلى اتفاق تاريخي تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي، ويضمن ذلك التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار.



إنجاز انتظرناه 18 عاماً. — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) September 25, 2025

في السياق ذاته، أعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الخميس، عن اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتولى تصديره عبر الأنبوب العراقي-التركي عن طريق ميناء جيهان التركي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق أبرم وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.

وجددت الوزارة التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور.