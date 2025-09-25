الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن ترحيبها بالاتفاق النفطي المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات النفط، بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو في بيان، "نرحب بالإعلان عن اتفاق بين حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان إلى جانب شركات دولية لإعادة فتح خط أنابيب العراق – تركيا، وهو اتفاق سهلت الولايات المتحدة التوصل إليه، وسيعود بفوائد ملموسة لكل من الأمريكيين والعراقيين".

وأضاف: "نثمن الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، وكذلك رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم لتحقيق هذا التقدم".

وتابع قائلاً: "ستعزز هذه الاتفاقية الشراكة الاقتصادية القائمة على المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق، وستدعم توفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً للشركات الأمريكية في مختلف أنحاء العراق، كما ستسهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي".

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الخميس، عن اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتولى تصديره عبر الأنبوب العراقي-التركي عن طريق ميناء جيهان التركي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق أبرم وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.

وجددت الوزارة التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور.