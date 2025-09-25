ترامب يحضّ أردوغان على وقف شراء النفط الروسي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان على وقف شراء النفط الروسي لدفع موسكو إلى إنهاء حربها في أوكرانيا، في حين يسعى الأخير لإبرام صفقة شراء مقاتلات إف-35 طال انتظارها.

في أول زيارة يجريها أردوغان إلى البيت الأبيض منذ العام 2019، دعاه ترامب إلى ممارسة ضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وضع حد لحربه على أوكرانيا.

وقال ترامب إنه سيتباحث مع أردوغان بشأن سعي تركيا لشراء مقاتلات إف-35 الأمريكية، مبدياً استعداده لرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على قطاع الدفاع التركي "بشكل شبه فوري".

وكانت استُبعدت تركيا من برنامج تطوير مقاتلات إف-35 في الولاية الرئاسية الأولى لترامب، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وطلب ترامب من أردوغان خلال لقائهما في المكتب البيضوي التوقف عن شراء النفط الروسي.

وقال الرئيس الأمريكي إن الرئيسين الروسي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يكنّان احتراماً كبيراً" لأردوغان، لذا فإنه "قادر على التأثير إذا أراد. إنه حالياً محايد جداً".

وتابع "أفضل ما يمكنه فعله هو عدم شراء النفط والغاز من روسيا".

وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين رداً على سؤال عن موعد رفع العقوبات: "إذا عقدنا اجتماعاً جيداً، فسيتم رفعها تقريباً على الفور".

في العام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، رغم أنها منضوية معها في حلف شمال الأطلسي، بسبب شرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية.

كما منعت واشنطن تركيا من شراء طائرات إف-35 المتطورة، بحجة أن وجود منظومة إس-400 يسمح لروسيا بجمع معلومات عن قدرات هذه الطائرات.

وقال ترامب أيضاً إن أردوغان "يريد (شراء) مقاتلات إف-35، ونحن نتحدث في هذا الشأن بكثير من الجدية"، لافتاً إلى أن تركيا تريد أيضاً شراء مزيد من مقاتلات إف-16، مشيراً إلى أن قراراً قد يتّخذ بهذا الصدد الخميس.

يبدي ترامب إعجاباً بقادة أجانب أشداء، ولطالما أبدى مودة تجاه أردوغان على الرغم من حملة قمع تستهدف المعارضة في تركيا.

استُقبل الرئيس التركي بحفاوة على الرغم من خلافه مع إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، بشأن غزة وسوريا.

وقال ترامب عن أردوغان "إنه رجل متشبّث برأيه. لا أعجب عادة بالمتشبّثين بآرائهم، لكني لطالما أعجبت به".

وتابع "إنه يعرف عن الانتخابات المزوّرة أكثر من أي شخص آخر"، بعدما أشار إلى أن الصداقة بقيت قائمة بين الرجلين بعد انتهاء الولاية الأولى للرئيس الجمهوري إثر ما وصفها بأنها "انتخابات مزوّرة".