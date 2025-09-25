الاتحاد الأوروبي يتهم موسكو بـ"التدخل" في انتخابات مولدافيا

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الاتحاد الأوروبي الخميس أن مولدافيا تواجه "حملة تضليل إعلامي غير مسبوقة" تقودها روسيا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.

ولفتت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها روسيا إلى أساليب تلاعب وتضليل تقليدية، لكنها اليوم تذهب أبعد من ذلك بكثير".

وأضافت أن موسكو "تتدخل بشكل كبير في العملية الانتخابية".

ونفت موسكو هذا الأمر واتهمت السلطات المولدافية بنشر خطاب معادٍ لروسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان "تخشى السلطات الانتخابات بشدة، لدرجة أنها تعيق ترشيح المتقدمين، والمشاركة في الانتخابات، ومراقبة عملية التصويت".

ومنعت بولندا ودول البلطيق السياسية المولدافية الموالية لروسيا أيرينا فلاه من دخول أراضيها، متهمة إياها بتسهيل التدخل الروسي في الانتخابات.

وتُعتبر انتخابات الأحد حاسمة لمستقبل هذه الجمهورية السوفياتية السابقة اذ ستحسم بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي تترشح لعضويته، وعودتها إلى روسيا.

ونالت مولدافيا استقلالها عام 1991 وتضم حوالى 2,5 مليون نسمة.

حتى الآن، تُظهر معظم استطلاعات الرأي تقدم حزب الرئيسة مايا ساندو المؤيدة للاتحاد الأوروبي والتي تتولى السلطة منذ العام 2021.

ونددت ساندو بـ"تدخل غير مسبوق" للكرملين في الانتخابات، واتهمت روسيا بـ"دفع مئات الملايين من اليورو" لشراء أصوات واستهداف الناخبين بمعلومات مضللة.

وتقع مولدافيا بين أوكرانيا التي غزتها روسيا، ورومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهي منقسمة منذ فترة طويلة بين تعزيز علاقاتها مع بروكسل والحفاظ على روابطها مع موسكو التي تعود إلى الحقبة السوفياتية.

وقدّم الاتحاد الأوروبي دعمه لقادة مولدافيا قبيل الانتخابات، وقام رؤساء ألمانيا وفرنسا وبولندا بزيارة رمزية للبلاد خلال الحملة الانتخابية.

المصدر: فرانس برس