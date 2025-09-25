أبيكور: استئناف تصدير نفط كوردستان يعزز أسواق الطاقة العالمية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قالت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان "أبيكور"، اليوم الخميس، إن استئناف تصدير نفط الإقليم سيسهم في تعزيز أسواق الطاقة العالمية.

وبمناسبة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن استئناف التصدير، أشادت الجمعية في بيان لها برئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وأكدت "أبيكور" أن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان سيعود بالنفع على جميع العراقيين، فضلاً عن دوره في دعم مكانة أسواق الطاقة العالمية، مرجحة أن تبدأ عمليات التصدير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الخميس، عن اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتولى تصديره عبر الأنبوب العراقي-التركي عن طريق ميناء جيهان التركي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق أبرم وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.

وجددت الوزارة التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور.