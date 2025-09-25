ترامب يعلن استعداده لرفع العقوبات عن تركيا "بشكل فوري"

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الدفاع التركي "بشكل شبه فوري"، وذلك خلال استقباله الخميس نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض.

ومع ذلك، طلب ترامب من أردوغان خلال لقائهما في المكتب البيضوي التوقف عن شراء النفط الروسي.

وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين رداً على سؤال عن موعد رفع العقوبات: "إذا عقدنا اجتماعاً جيداً، فسيتم رفعها تقريباً على الفور".

في العام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، رغم أنها حليفتها ضمن الناتو، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

كما منعت واشنطن تركيا من شراء طائرات إف-35 المتطورة، بحجة أن وجود منظومة إس-400 يسمح لروسيا بجمع معلومات عن قدرات هذه الطائرات.

وأبدى الرئيس التركي ثقته بإمكان رفع العقوبات ورفع الحظر خلال زيارته للبيت الأبيض.

وأشار ترامب الأسبوع الماضي إلى أن زيارة أردوغان ستتضمن مناقشات حول عقود كبيرة في مجال الطيران المدني والعسكري والتجارة.

وقال ترامب عن نظيره التركي "نحن صديقان منذ زمن طويل، حتى عندما كنت في المنفى لمدة أربع سنوات"، في إشارة إلى فترة حكم سلفه الديمقراطي جو بايدن.

وكرر ترامب أن فوز بايدن في انتخابات 2020 كان نتيجة "تزوير" وأضاف مخاطباً أردوغان "تعلمون، هو يعرف عن الانتخابات المزورة أكثر من أي شخص آخر".

وفي سياق منفصل، ظهر ترامب خلال اللقاء الخميس وهو يضع دبوساً على شكل طائرة مقاتلة على سترته.