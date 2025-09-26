سفير فرنسا في العراق يرحّب بالاتفاقية الثنائية بين أربيل وبغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رحّب سفير فرنسا لدى العراق، پاتریك دوريل، بالاتفاقية الموقعة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مؤكداً أن تلك الاتفاقية في صالح جميع الأطراف.

وكتب السفير الفرنسي في العراق، باتريك دوريل، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بشأن الاتفاق الثلاثي بين إقليم كوردستان والعراق وشركات النفط، قائلاً: أرحب بالاتفاق الذي أُعلن أمس بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول استئناف تصدير نفط الإقليم.

وأضاف: تنفيذ هذا الاتفاق سيكون في صالح جميع الأطراف.

أعلن رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع حكومة إقليم كوردستان بشأن تصدير النفط.

وقال السوداني في تدوينة على منصة إكس، إن الاتفاق ينص على تسلّم وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي.

وأضاف أن الاتفاق يضمن التوزيع العادل للثروة، ويعمل على تنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار.

ووصف السوداني هذا الإنجاز بأنه ثمرة انتظار دام 18 عاماً.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة النفط الاتحادية، الخميس، عن اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتولى تصديره عبر الأنبوب العراقي-التركي عن طريق ميناء جيهان التركي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق أبرم وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.

وجددت الوزارة التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور.