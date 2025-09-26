زيلينسكي: أوكرانيا تشتبه في أن مسيّرات استطلاع مجرية حلقت في مجالها الجوي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن مسيّرات استطلاع انتهكت المجال الجوي لبلاده وكانت على الأرجح مجريّة.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي "سجلت القوات الأوكرانية انتهاكات لمجالنا الجوي بطائرات مسيّرة يرجّح أن تكون مجرية".

وأضاف أن "التقييمات الأولية تشير إلى أنها كانت تجري استطلاعاً حول الإمكانات الصناعية للمناطق الحدودية في أوكرانيا"، مضيفاً أنه أصدر تعليمات "بإعداد تقارير عاجلة عن كل حادث مسجل".

من جهته، كتب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على إكس الجمعة رداً على التهامات أن الرئيس الأوكراني "يفقد عقله بسبب هوسه المناهض للمجر. لقد بدأ الآن يرى أشياء غير موجودة".

وقبل ساعات، أعلنت أوكرانيا أنها قررت منع ثلاثة مسؤولين عسكريين مجريين من دخول أراضيها رداً على قرار مماثل لبودابست.

وعقب هذا الإجراء، اتهمت المجر أوكرانيا باتباع "سياسات مناهضة للمجر".

وكتب سيارتو على فيسبوك الجمعة "هؤلاء هم الأشخاص الذين يتوقعون منا أن ندعم انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي... لا يمكن أن يكونوا جادين".

وتقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها لم تتمكن من المضي قدماً في محادثات العضوية بسبب الفيتو الذي فرضه رئيس الوزراء المجري المقرب من الكرملين فيكتور أوربان.

كما عرقلت المجر دفع حزم مساعدات من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، مع مواصلة شراء النفط والغاز الروسيين اللذين تقول كييف إنهما يمولان حرب موسكو.

وتقول المجر إن من شأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أن يتسبب بأخطار أمنية، وإن القيام بذلك فيما الحرب متواصلة يهدد بجر بودابست إلى صراع مع روسيا.

من جهتها، تقول أوكرانيا إن مخاوف المجر لا أساس لها.