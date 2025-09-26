الكرملين: أنابيب الغاز بين روسيا وتركيا تعمل بكامل طاقتها

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن تركيا دولة ذات سيادة تقرر بنفسها مجالات تعاونها مع روسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، في العاصمة الروسية موسكو، وتطرق فيه إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن موارد الطاقة الروسية خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في واشنطن.

وأشار بيسكوف إلى أن خطي أنابيب الغاز الطبيعي "السيل التركي" و"السيل الأزرق" يعملان بكامل طاقتهما.

وتمتلك تركيا بنية تحتية مهمة في الغاز الطبيعي عبر خطوط أنابيب السيل الأزرق (عبر البحر الأسود) والسيل التركي وتاناب (لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر الأناضول).

و"السيل التركي" مشروع يتضمن أنبوبين بسعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مروراً بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول أوروبا.

وأكد بيسكوف أن تركيا وروسيا تُواصلان تعاونهما التجاري والاقتصادي، قائلاً: "تركيا دولة ذات سيادة تقرر بنفسها مجالات تعاونها مع روسيا".

ولفت إلى أنه إذا رأت تركيا أن بعض أنواع التجارة في سلع معينة مفيدة، فستواصل التجارة في هذه المجالات.

والخميس، أجرى أردوغان مباحثات مع نظيره الأمريكي في البيت الأبيض، عقب حضوره اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ورداً على سؤال عن مسار الحرب بين موسكو وكييف، أجاب ترامب أن الرئيس التركي يحظى باحترام كبير من نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفاً: "الجميع يحترمه، وأنا أيضاً".

وأضاف: "أعتقد أنه قادر على إحداث تأثير كبير لو أراد ذلك. إنه محايد جداً في الوقت الحالي. يحب أن يكون محايداً، وأنا أيضاً أحب أن أكون محايداً. إذا كان سيتدخل في هذه العملية، فأفضل ما يمكنه فعله هو عدم شراء النفط والغاز من روسيا".

وتعليقاً على تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "إذا لم تُنهِ روسيا الحرب، فعلى مسؤولي الكرملين أن يجدوا أقرب ملجأ"، قال بيسكوف إن زيلينسكي يحاول أن يكون "جندياً صالحاً لرعاته".

وأردف: "الوضع الحقيقي على الجبهة يشير إلى عكس ذلك. وضع أوكرانيا وموقفها التفاوضي يتدهوران يوماً بعد يوم".

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

المصدر: الأناضول