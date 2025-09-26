العراق يحثُّ الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول قبل 2026

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن مخيم الهول في سوريا يمثل تحدياً إنسانياً وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمعالجة أوضاعه.

وقال حسين، في كلمته أمام المؤتمر الدولي الخاص بمخيم الهول المنعقد في نيويورك برعاية الحكومة العراقية، الجمعة، إن بغداد "تتطلع إلى نقاشات مثمرة تفضي إلى حلول عملية".

وأسار إلى أن بلاده أعادت حتى الآن 18.830 شخصاً من مخيمي الهول ورج في شمال شرقي سوريا.

مثمّناً نداء الأمين العام للأمم المتحدة للدول المعنية بضرورة سحب رعاياها من المخيم.

وأضاف وزير الخارجية أن العراق ملتزم بالتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

موضحاً أن هناك تنسيقاً حكومياً عالي المستوى لضمان التدقيق الأمني والمعاملة القانونية والإنسانية للعائدين من المخيم.

وبيّن الوزير أن التجربة العراقية في إعادة النازحين "تمثل نموذجاً للتعاون والتآزر".

داعياً الدول إلى إعادة رعاياها من مخيم الهول قبل نهاية العام الحالي أو خلال الربع الأول من عام 2026، ومقترحاً تشكيل مجموعة دولية معنية بإعادة التأهيل والإدماج.

وكشف حسين أن العراق سيستضيف مؤتمراً دولياً لضحايا الإرهاب في بغداد خلال عام 2026، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة آثار الإرهاب ودعم ضحاياه.