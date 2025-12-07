مستشار الأمن القومي العراقي يشيد بتعاون إقليم كوردستان في مكافحة الإرهاب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الممثلية، تناول اللقاء تعزيز التنسيق في المجالات الأمنية، خاصة في ملفي مكافحة الإرهاب والمخدرات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وأكد فارس عيسى استعداد الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان لتبادل المعلومات والتعاون مع نظيراتها الاتحادية، حفاظاً على أمن المواطنين وتعزيز الجهود المشتركة.

من جهته، أشاد الأعرجي بدور الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان، وبمستوى تعاونها مع المؤسسات الأمنية الاتحادية في دعم الاستقرار وضبط الأوضاع الأمنية.