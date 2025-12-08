المرصد: مواطن من عفرين يفقد حياته تحت التعذيب في سجون الفصائل السورية المسلحة

منذ ساعة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 8 كانون الأول 2025، أن موطناً من عفرين، فارق الحياة، في سجون الفصائل المسلحة.

وقال المرصد، أن المواطن فارق حياته، بعد أن تعرض للخطف والتعذيب على يد فصائل مسلحة، حيث بقي محتجزًا قرابة 42 يومًا وتعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب.

يذكر أنه، قبل اسبوع، اعتدت عناصر تتبع لـ فرقة الحمزات، إحدى تشكيلات "القوة المشتركة" المسيطرة على منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، على الاعتداء بالضرب المبرّح على مواطن كوردي أربعيني، من أهالي قرية نيربية بريف حلب الشمالي، أثناء وجوده في قرية شعالة المجاورة.

وبحسب المعلومات، تم الاعتداء عليه بحجة التعامل مع الإدارة الذاتية خلال فترة سيطرتها السابقة على المنطقة، رغم عدم وجود أي ارتباط له بها، كونه يعمل فقط معتمداً لبيع مادة الخبز في قرى الشهباء.

وفي 12 تشرين الأول الماضي اعتدى عناصر من فصيل حركة "أحرار الشام الإسلامية" المنضوية تحت "الجيش الوطني" الموالي لتركيا على شابين يعملان كحراس لحقول زيتون تعود ملكيتها لمواطنين كورد في جنديرس بريف عفرين، كما اعتدوا على بعض المواطنين ممن يعملون في جمع الزيتون بعد الانتهاء من قطافه (معفرين) من أبناء قبيلة الموالي، بإطلاق الرصاص الحي واستخدام السكاكين وشتمهم بألفاظ بذيئة، حيث تم نقل المصابين إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.