سينتكوم تحثُّ الدول على إعادة مواطنيها من مخيمات شمال شرقي سوريا

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دعا قائد القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، الأدميرال براد كوبر، الدول إلى إعادة مواطنيها من مخيماتٍ في شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر للأمم المتحدة في نيويورك عُقد في 26 أيلول/سبتمبر حول المخيمات وأماكن الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، شجع خلالها كوبر على تسريع عودة المحتجزين والنازحين إلى بلدانهم، وأعلن عن خطط لإنشاء آلية تنسيق مشتركة جديدة.

وقال كوبر: في وقت سابق من هذا الشهر، زرت مخيم الهول بنفسي وشاهدت الحاجة الماسّة لتسريع عمليات الإعادة، هناك تقدّم بالتأكيد، وأتطلع إلى مضاعفة هذه الجهود معكم جميعاً.

في عام 2019 حين بلغت ذروتها، ضمّت مخيمات النازحين في الهول وروج نحو 70 ألف شخص، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى أقل من 30 ألفاً.

وتُعتبر الإعادة إلى الوطن وسيلة لتقليل فرص تأثير الجماعات المتطرفة، خصوصاً على النساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر.

وأعلن كوبر أن القيادة المركزية بصدد إنشاء "خلية إعادة مشتركة" خاصة في شمال شرقي سوريا لتنسيق عودة النازحين أو المحتجزين إلى أوطانهم.

كما أشاد بالحكومة العراقية التي أعادت 80% من رعاياها الموجودين في مخيم الهول، معتبراً أنها تقود جهود الإعادة.

وأضاف كوبر: إعادة الفئات الهشة قبل أن تتعرض للتطرف ليست مجرد عمل إنساني، بل هي ضربة حاسمة ضد قدرة داعش على إعادة تشكيل نفسه.

وتابع: اليوم، أنضم إليكم جميعاً في دعوة كل دولة لديها محتجزون أو نازحون في سوريا لإعادة مواطنيها".

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة، حث كوبر الدول على مضاعفة جهودها لحماية الفئات الضعيفة ومنع داعش من استغلال الفرصة للعودة مجدداً.

وقال: ستواصل الولايات المتحدة دعم التحالف وجميع الدول الملتزمة بإعادة مواطنيها. معاً، نستطيع أن نضمن أن عملية دحر الإرهاب ستستمر كأرث دائم للسلام والاستقرار.