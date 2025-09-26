خضير: الطاقة التصديرية ستبدأ بـ190 ألف برميل يومياً مع خطط للزيادة تدريجياً

خضير يشكر حكومة كوردستان بعد توقيع الاتفاقية الثلاثية لاستئناف تصدير النفط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وجه وكيل وزارة النفط الاتحادية، باسم محمد خضير، اليوم الجمعة، شكره إلى حكومة إقليم كوردستان، عقب توقيع الاتفاقية الثلاثية بين أربيل وبغداد وشركات النفط لاستئناف تصدير نفط كوردستان، مؤكداً أن حكومة الإقليم تصرفت بمسؤولية وروح الفريق الواحد من أجل المصلحة الوطنية.

وقال خضير في تصريحات صحافية، إن بغداد ستبدأ غداً السبت في استلام 190 ألف برميل يومياً من النفط الخام من حقول إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن النفط سيُضخ عبر خط الأنابيب العراقي–التركي إلى خزانات النفط في ميناء جيهان، تمهيداً لتصديره إلى الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن عمليات الضخ ستنطلق صباح غدٍ السبت، وستتولى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" مسؤولية تصدير النفط للأسواق.

وأوضح خضير أن ملف نفط إقليم كوردستان تم حسمه نتيجة التعاون بين الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في كوردستان والشركات الأجنبية، بعد التوصل إلى اتفاقية ثلاثية أنهت الخلافات القائمة.

وأكد أن الطاقة التصديرية ستبدأ عند مستوى 190 ألف برميل يومياً، مع خطط لزيادة الكمية تدريجياً وصولاً إلى 400 ألف برميل يومياً في المراحل المقبلة.

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية، أمس الخميس، عن اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتولى تصديره عبر الأنبوب العراقي-التركي عن طريق ميناء جيهان التركي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق أبرم وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.

وجددت الوزارة التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور.