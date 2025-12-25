المرسومي: تراجع عائدات النفط العراقي بأكثر من 435 مليون دولار خلال شهر واحد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف المحلل السياسي والاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، استنادًا إلى بيان وزارة النفط العراقية الصادر اليوم الخميس، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عائدات العراق من تصدير النفط الخام خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وأوضح المرسومي، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن إجمالي عائدات النفط انخفض من 7.030 مليارات دولار في شهر تشرين الأول إلى 6.595 مليارات دولار في شهر تشرين الثاني، أي بتراجع قدره 435 مليون دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 6.2%.

وعزا المرسومي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط العراقي إلى نحو 62 دولارًا للبرميل خلال الشهر الماضي، ما انعكس بشكل مباشر على حجم الإيرادات العامة.

وأضاف أن عائدات النفط المتحققة بالكاد تكفي لتغطية رواتب الموظفين، بعد استقطاع نفقات الشركات النفطية الأجنبية التي تُقدَّر بنحو تريليون دينار عراقي شهريًا، الأمر الذي يسلّط الضوء على التحديات المالية التي تواجهها الحكومة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية.

- يعتمد العراق بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتمويل الموازنة العامة.

- تشكّل رواتب الموظفين والمتقاعدين النسبة الأكبر من الإنفاق الحكومي.

- أي انخفاض في أسعار النفط ينعكس مباشرة على الاستقرار المالي وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها.

- تأتي هذه الأرقام في وقت يشهد فيه السوق النفطي العالمي تذبذبًا في الأسعار نتيجة عوامل اقتصادية وجيوسياسية