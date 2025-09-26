اليوم.. البدء باستئناف تصدير نفط كوردستان

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بعد توقف دام لاكثر من 30 شهراً، من المقرر ان يتم اليوم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، حيث سيتم تصدير 190 الف برميل يوميا، مع تحديد 50 الف برميل للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.

وبحسب الاتفاق المؤقت، سيُخصص مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل (يشمل كلفة الإنتاج والنقل) لشركات النفط الدولية عن النفط المصدَّر من الإقليم، وهو مبلغ قريب من السعر المحلي الحالي، مع إمكانية إدخال تعديلات لاحقة استناداً إلى تقارير المستشار الدولي.

وقال ريبوار هادي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، في لقاء مع "كوردستان 24"، بأنه بموجب الاتفاق الثلاثي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية وشركات النفط، من المتوقع استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان خلال الساعات القادمة.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي أن الجانب الأهم في هذا الاتفاق هو أن حكومة الإقليم ستبرم عقودها الخاصة مع شركات استخراج النفط. وبهذا، سيعود نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية، وستبقى صناعة النفط تحت سيطرة الإقليم باعتراف الحكومة العراقية ودعم دولي وأمريكي.

وأضاف ريبوار هادي أن هذا الاتفاق الثلاثي قد حمى الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وأزال العقبات أمام إرسال المستحقات المالية للإقليم.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد حصة 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي في الإقليم، وسيكون للإقليم دور فعال في عقود الخدمات النفطية، وستكون تكلفة استخراج النفط أقل من تكلفة عقود الشراكة.

وتابع ريبوار هادي أن استمرار هذا الاتفاق ليس فقط في مصلحة الإقليم، بل في مصلحة العراق أيضًا الذي يعاني من عجز في الميزانية، وسيساهم استئناف تصدير نفط الإقليم في حل جزء من هذا العجز.

ولفت ريبوار هادي إلى أن حل المشكلة بشكل جذري يرتبط بإصدار قانون النفط والغاز، الذي أعدت حكومة الإقليم مسودته بالتشاور مع المحافظات الأخرى المنتجة للنفط.