كيف يحميك الشاي من التقدم في العمر والشيخوخة؟

أربيل (كوردستان24)- سرعة تغير جسدك وعقلك مع التقدم في السن قد تعتمد، إلى حد كبير، على نمط الحياة. وقد تساعدك عادةٌ بسيطة، مثل شرب الشاي، في إبطاء عملية الشيخوخة ودعم حياة أطول وأكثر صحة.

الشاي يزوّد جسمك بمضادات أكسدة قوية

يوفر الشاي لجسمك مضادات الأكسدة (مثل البوليفينول) التي تُقاوم الجزيئات غير المستقرة التي تسهم في تلف الخلايا والإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

تساعد مضادات الأكسدة في الشاي على تقليل خطر الإصابة بالأمراض، وبالتالي إبطاء الشيخوخة البيولوجية، وفقاً لموقع فيري ويل هيلث.

الشاي يحمي صحة قلبك

يُعد البوليفينول الموجود في الشاي مفيداً في تقليل تصلب الشرايين، وهو أحد أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية انتشاراً.

يمكن أن يحمي شرب الشاي بانتظام قلبك أيضاً من خلال خفض ارتفاع الكوليسترول وحماية عضلة القلب وتقليل ارتفاع ضغط الدم وتقليل التهاب القلب (التهاب العضلة القلبية) ودعم بطانة الأوعية الدموية.

الشاي يتميز بخصائص مضادة للسمنة

تساعد مضادات الأكسدة في الشاي على تقليل السمنة عن طريق تسريع أكسدة الدهون (كيفية تكسير الجسم للدهون واستخدامها). وجدت إحدى الدراسات أن شرب شاي الأولونغ ساعد في زيادة أكسدة الدهون بنسبة 20 في المائة خلال 24 ساعة من الاستهلاك.

كما تؤثر مركبات معينة في الشاي (السكريات المتعددة) على بكتيريا الأمعاء وتسهم في تعزيز كفاءة التمثيل الغذائي.

الشاي يساعد في تنظيم مستوى السكر بالدم

يساعد الشاي في تحسين إدارة مستوى السكر بالدم، ويقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، من خلال تأثيراته المضادة للأكسدة والالتهابات، ومن خلال تقليل مقاومة الإنسولين.

وجدت إحدى الدراسات، التي أُجريت على البالغين الصينيين، أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود بانتظام، انخفض لديهم خطر الإصابة بداء السكري بنسبة 45 في المائة.

الشاي يدعم صحة دماغك

يُحسّن إبيغالوكاتيشين غالايت (EGCG)، وهو مضاد أكسدة وفير في الشاي الأخضر، صحة الدماغ. كما يحتوي الشاي الأخضر على حمضين أمينيين هما الثيانين والأرجينين، يمتلكان تأثيراً مضاداً للإجهاد، ويمكن أن يبطئا شيخوخة الدماغ بشكل أكبر.

يساعد شرب الشاي الأخضر بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالخرف، وهي مجموعة من الحالات التي تتصف بالتراجع الإدراكي.