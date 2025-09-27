مسرور بارزاني: حكومة كوردستان ملتزمة بحماية التنوع الديني والعرقي والثقافي في الإقليم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بحماية التنوع الديني والعرقي والثقافي والدفاع عنها.

جاء ذلك، خلال كلمةٍ له في افتتاح أعمال المؤتمر الأكاديمي لإحياء الذكرى الـ 1700 لمجمع نيقية التاريخي (مجمع نيقية للمسيحيين)، والذي انعقد صباح اليوم السبت في مدينة أربيل.

وقال مسرور بارزاني: نواصل دعم اللغات السريانية والكلدانية والآشورية والآرامية التي كان يتحدث بها النبي عيسى المسيح (عليه السلام)، والحفاظ عليها.

وخلال كلمةٍ له في افتتاح أعمال المؤتمر، وصف رئيس الوزراء مسرور بارزاني مدينة أربيل بعاصمة التعايش.

وقال: يسعدني أن ينعقد هذا المؤتمر العلمي المهم بمشاركة هذا العدد الكبير من الشخصيات الدينية الرفيعة المستوى، أشكركم وأتمنى لكم التوفيق، وآمل أن تسهم نتائج توصيات هذا المؤتمر في تعزيز ثقافة التعايش السلمي وترسيخ أسس السلام والتسامح والأخوّة بين جميع المكونات.

وأضاف: أستطيع أن أقول بفخر إن التعايش السلمي من أبرز سمات مكونات كوردستان؛ لكن هذه الثقافة بحاجة ماسة إلى مزيد من التعزيز والإثراء والرسوخ، وهو واجبنا جميعًا، سنبذل قصارى جهدنا.

ودعا مسرور بارزاني رجال وعلماء الدين لدى جميع الأديان إلى القيام بأدوارهم وواجباتهم ومسؤولياتهم المهمة في هذا الصدد، وتعزيز وتعميق القيم والمبادئ السامية للمحبة والوحدة والسلام الاجتماعي بين مختلف الطوائف.

وتابع مسرور بارزاني: لتحقيق هذه الغاية، ستواصل حكومة إقليم كوردستان تعزيز مبادئ التعايش السلمي والحرية الدينية والوحدة والصداقة بين جميع مكونات كوردستان.

وأشار مسرور بارزاني إلى أن حكومة كوردستان، ومن خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لا تقتصر على رعاية المساجد والمعابد والأماكن المقدسة للأديان كافة، بل تقدم أيضاً الدعم للكنائس.

معلناً أن أربع كنائس جديدة ستُفتتح قريباً في أربيل ودهوك.