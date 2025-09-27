أوقاف كوردستان تعلن اختتام تسجيل الراغبين بأداء مناسك الحج لعام 2026

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، أن عملية تسجيل الحجاج لهذا العام اختُتمت مساء يوم الجمعة، 26 أيلول/سبتمبر، بعد تمديدها ستة أيام إضافية لضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم السبت، أن المرحلة الحالية تركز على التدقيق في الطلبات لضمان حماية حقوق جميع المتقدمين.

وأكدت الوزارة أن جميع الجهود تصب في إرسال قوائم الحجاج إلى الجهات المختصة للعام المقبل 2026 قبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وفي هذا السياق، أعربت الوزارة عن شكرها لدائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان على إشرافها المستمر على الجانب التقني للعملية.

مؤكدة استمرارها في إعداد نماذج الطلبات الإلكترونية.

وأفادت البيانات الرسمية أن 59,230 شخصاً قدموا طلباتهم للمشاركة في حج 2026 عبر النظام الإلكتروني، ما يعكس الإقبال الكبير على أداء المناسك من أبناء الإقليم.