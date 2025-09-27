مسرور بارزاني: هناك 50 مدرسة سريانية في كوردستان بدعمٍ من حكومة الإقليم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن حكومته تولي اهتماماً خاصاً بحماية التنوع الثقافي والديني في الإقليم.

مشيراً إلى أن التعليم باللغة السريانية يحظى بدعم رسمي عبر المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية، حيث توجد حالياً 50 مدرسة تُدرّس فيها هذه اللغة العريقة لآلاف الطلبة.

وأضاف أن العام الماضي شهد تنظيم أول ندوة باللغة السريانية في أربيل بدعم من حكومة الإقليم.

جاء ذلك، خلال كلمةٍ له في افتتاح أعمال المؤتمر الأكاديمي لإحياء الذكرى الـ 1700 لمجمع نيقية التاريخي (مجمع نيقية للمسيحيين)، والذي انعقد صباح اليوم السبت في مدينة أربيل.

وأشار مسرور بارزاني إلى أن الحكومة، ومن خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لا تقتصر على رعاية المساجد والمعابد والأماكن المقدسة للأديان كافة، بل تقدم أيضاً الدعم للكنائس.

معلناً أن أربع كنائس جديدة ستُفتتح قريباً في أربيل ودهوك.

وقال: في ربيع هذا العام، وتحت إشراف وحضور الرئيس بارزاني، أُقيم لأول مرة في كوردستان اليوم الوطني للصلاة بمشاركة مئات الشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية من مختلف دول العالم، ونأمل أن يصبح هذا التجمع تقليداً سنوياً لترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح والحرية الدينية.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه المبادرات والمشاريع تعكس رسالة واضحة مفادها أن "كوردستان وطن الجميع"، مضيفاً: "كما عانت مكونات كوردستان معاً من القمع والاحتلال، فإننا اليوم معاً أيضاً لبناء وطننا وتطويره وتقدمه".