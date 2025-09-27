عبد الغني: جميع الشركات الأجنبية ملزمة باتفاق تصدير نفط كوردستان

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير النفط الاتحادي، حيان عبد الغني، اليوم السبت، أن حجم كميات نفط إقليم كوردستان المصدرة عبر ميناء جيهان تبلغ 190 ألف برميل يومياً.

وقال عبد الغني إنه في "يوم 25 تم توقيع الاتفاق الثلاثي بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية إضافة إلى الشركات العاملة في الإقليم بالحقول المنتجة لتسليم 180 إلى 190 ألف برميل نفط يومياً وحجز 50 ألف برميل لأغراض تشغيل المصافي الداخلية".

وتابع أن "الاتفاق مع الإقليم على استئناف التصدير كنا نترقبه وتحقق اليوم بضخ النفط الخام باتجاه نقطة الاستلام القريبة من فيش خابور على الحدود العراقية التركية".

وأشار الى أن "عملية ضخ النفط الخام تتحقق على طول الأنبوب العراقي التركي باتجاه ميناء جيهان"، وفق ما نقلته وكالة (واع).

مبيناً أن "هناك مؤشرات واضحة من خلال وزارة النفط ومجمعات شركة نفط الشمال والدائرة الفنية في مقر الوزارة إضافة الى شركة تسويق النفط، بأن هناك ارتفاعاً في مستويات النفط الواصلة إلى خزانات ميناء جيهان".

ولفت الى أنه "بعد تجمع الكمية المطلوبة للتصدير سوف يتم تحميل الناقلات المتفق عليها من النفط، وبذلك يتحقق الحلم الذي كان يراود الكثيرين في استلام نفط الإقليم وتصديره من خلال وزارة النفط المتمثلة بشركة التسويق العراقي".

وأوضح أنه "من ‏180 إلى 190 ألف برميل يومياً يتم تصديره ويضرب هذا العدد بسعر النفط الخام الذي بلغ حالياً 65$، ومقابل إنتاج كل برميل سيتم دفع 16$ وذلك بموجب التعديل الأول على قانون الموازنة، وتم توقيع جميع الشركات على هذا الاتفاق، لذلك أصبح ملزماً على جميع الشركات الأجنبية التي وقعت".