تزايد النشاط السياحي في ئاكرێ (عقرة) مع حلول الخريف

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- مع حلول فصل الخريف وما يحمله من جمال طبيعي وألوان زاهية، تشهد منطقة ئاكرێ في إقليم كوردستان انتعاشاً ملحوظاً في الحركة السياحية، إذ تتزايد أعداد الزوار من مختلف المحافظات للاستمتاع بطبيعتها الخلابة.



رحلات منتظمة من مدن الإقليم

ساريا حمة، صاحبة إحدى شركات السياحة في السليمانية، أوضحت أن شركتها تنظم أسبوعياً رحلات إلى ئاكرێ، مشيرة إلى أن الحافلات تنطلق بشكل منتظم من السليمانية وأربيل وكركوك باتجاه هذه الوجهة السياحية. وتقول:

"نقل السياح إلى ئاكرێ يتم كل أسبوع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، والمنتجعات هناك تتميز بجمالها وهدوئها، ما يجعلها مقصداً مفضلاً للزوار."



وجهة محببة على مدار الأسبوع

دانر دانا، مرشد سياحي، أكد بدوره أن الأجواء الحالية في ئاكرێ تعد من أمتع الأوقات للزيارة، موضحاً:

"كل أسبوع، أيام الثلاثاء والخميس والجمعة، نصطحب مجموعات سياحية إلى ئاكرێ. الأجواء معتدلة والطبيعة متنوعة بين الشلالات والمرتفعات، وهو ما يجذب المزيد من الزوار."



استعدادات متواصلة لكل موسم

أردوان فارس، صاحب أحد المنتجعات السياحية في المنطقة، شدد على أن أصحاب المشاريع السياحية يجرون تغييرات وخدمات جديدة مع كل موسم بهدف استقطاب مزيد من الزوار. وأضاف:

"مع الخريف بدأنا نشاطات جديدة ونستعد لإضافة خدمات خاصة لموسم الشتاء، لضمان استمرار الحركة السياحية طوال العام."



قفزة في أعداد الزوار

وبحسب إحصائيات مديرية السياحة في عقرة، فقد استقبلت المنطقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أكثر من 400 ألف سائح محلي وأجنبي، وهو رقم يفوق بكثير أعداد العام الماضي التي لم تتجاوز 300 ألف سائح في الفترة نفسها.

ومع كل موسم جديد، تفتح عقرة صفحة إضافية في سجلها السياحي، لتؤكد أنها لم تعد مجرد وجهة موسمية، بل مركز جذب سياحي متكامل يسهم في ترسيخ مكانة إقليم كوردستان كوجهة سياحية لأربعة فصول.



تقرير: آري حسين – كوردستان24 - ئاكرێ