إيكو عراق: تصدير نفط كوردستان يعزز الإيرادات بـ 3 ملايين دولار يومياً

أربيل (كوردستان24)- أعلن مرصد إيكو عراق، أن منح نفط للشركات النفطية العاملة بإقليم كوردستان، سيوفر إيرادات اضافية للدولة تقدر بـ 3 مليون دولار يومياً، فيما بين عدد براميل النفط التي تكون من حصة الشركات تصل 50 الف برميل يومياً.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن "استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، خطوة مهمة وفيها فوائد للحكومة الاتحادية وللاقليم وحتى للشركات"، مبيناً "تعطي للمركز، قرار بالملف النفطي، كما ستوفر مرونة بالتصدير".

واضاف "كذلك ستوفر إيرادات أضافية لخزينة الدولة بـ 3.36 مليون دولار، (نحو 100.8 مليون شهرياً"، مشيراً "اما للإقليم فائدة مهمة بمسالة تأخر إعطاء رواتب موظفي الإقليم الذي عانى منها طوال سنوات الماضية".

وتابع "اما الشركات العاملة بكردستان، فأنها كسبت شرعية اضافية من وجودها بالاقليم وستستخدم النفط في مصافيها او بيعه البالغ نحو 50 الف برميل يومياً (نحو 100.8 شهرياً).

وبين إيكو عراق، ان وحدة المتابعة للمرصد، رصدت أن "اسهم بعض الشركات ارتفع بعد توقيع اتفاق تصدير النفط مثل شركتي Gulf Keystone Petroleum و Genel Energy"، لافتاً إلى أن "اجمالي النفط المستخرج من الإقليم سيبلغ نحو 290 الف برميل يومياً ومنها حصة الشركات".

استأنف إقليم كوردستان صباح اليوم السبت، الموافق 27 أيلول 2025، تصدير نفطه بنجاح الى ميناء جيهان التركي عبر خط الأنابيب العراقي – التركي.

وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها اليوم، أن "استئناف تصدير نفط الإقليم قد بدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً"، مؤكدةً على بدء العملية بنجاح.

بدورها أعلنت وزارة النفط الاتحادية، صباح اليوم السبت، عن استئناف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الخط العراقي التركي.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "عمليات التشغيل انطلقت عند الساعة السادسة صباحاً بوتيرة عالية وانسيابية تامة، من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر".

معتبرةً أن استئناف تصدير نفط كوردستان "يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في تحقيق هذا الإنجاز المهم".

وأكّد البيان أن "هذا التطور يعدُّ خطوة بارزة نحو تعزيز إدارة الثروة الوطنية بروح الشراكة والتنسيق العالي، بما يسهم في ضمان استدامة الصادرات النفطية ودعم الاقتصاد الوطني".

ووفق البيان، جاء ذلك "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان".