جامعة صلاح الدين تستعد لقبول أكثر من 10 آلاف طالب في العام الدراسي الجديد

أربيل (كوردستان 24)- تستعد جامعة صلاح الدين في أربيل هذا العام، لاستقبال دفعة قياسية من الطلبة الجدد، بينهم مئات الطلبة الدوليين، ضمن خطتها التوسعية الرامية إلى تعزيز التنوع الأكاديمي وافتتاح كليات وأقسام جديدة.

وقال سامان عبدالله، مدير إعلام الجامعة، لموقع كوردستان24، اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025، إن جامعة صلاح الدين تعتزم لأول مرة استقبال أكبر عدد من الطلبة للمرحلة الأولى، موضحاً أن العام الماضي شهد قبول 7009 طلاب.

وبيّن أن خطة هذا العام تتضمن قبول 10 آلاف و358 طالباً، بينهم 425 طالباً دولياً، إلى جانب 837 طالباً نقلوا تسجيلهم من جامعات إقليم كوردستان الأخرى إلى جامعة صلاح الدين.

وأضاف أن الجامعة تتلقى سنوياً طلبات من طلبة قادمين من دول مختلفة لمواصلة دراستهم، لاسيما في أقسام اللغات مثل الصينية والكوردية والعربية والفرنسية، فضلاً عن أقسام أكاديمية أخرى.

كما أشار إلى أن الجامعة افتتحت هذا العام كلية جديدة وعدداً من الأقسام الأكاديمية الحديثة.

يُذكر أن جامعة صلاح الدين تأسست عام 1968 في السليمانية قبل أن تُنقل عام 1981 إلى أربيل، وتضم حالياً 17 كلية.