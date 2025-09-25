الجمعة آخر موعد لتسجيل حجاج كوردستان بعد تمديد المهلة

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، اليوم الخميس، أن عدد المواطنين الذين سجلوا لموسم الحج المقبل بلغ حتى الآن 87 ألف شخص.

وقال ستوني في تصريح لموقع كوردستان24، إن يوم غد الجمعة 26 أيلول، سيكون آخر موعد لتسجيل حجاج إقليم كوردستان، بعد التمديد الذي تقرر للفترة السابقة.

وأوضح أن الموعد النهائي كان محدداً في 20 من الشهر الجاري، لكن منذ ذلك الحين وحتى اليوم استفاد 6 آلاف شخص إضافي من فرصة التسجيل.

وأشار ستوني إلى أنه في اليوم الأول من تفعيل نظام تسجيل الأسماء للحج، بادر أكثر من 60 ألف مواطن إلى ملء الاستمارات، ليرتفع العدد الإجمالي حالياً إلى نحو 87 ألف شخص.

النظام الإلكتروني للتسجيل

هذا العام، أطلقت دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان نظاماً إلكترونياً متطوراً لتسجيل حجاج ومعتمري إقليم كوردستان، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها.

توسع شركات الحج والعمرة

وبالتوازي مع ذلك، أسهمت التسهيلات التي وفرتها حكومة إقليم كوردستان ضمن التشكيلة الحكومية التاسعة في تأسيس ما يقارب 300 شركة جديدة متخصصة بالحج والعمرة. وحتى الآن، أبرمت 242 شركة عقوداً رسمية لموسم العمرة الحالي، تتولى بموجبها تنظيم رحلات المعتمرين بشكل رسمي.