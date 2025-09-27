مقتل امرأتين أثناء محاولة لعبور المانش من فرنسا

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- لقيت امرأتان حتفهما ليلا أثناء محاولة مجموعة من المهاجرين عبور المانش إلى بريطانيا، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية السبت، مشيرة إلى إنقاذ نحو 60 شخصا آخرين.

وقعت الحادثة جنوب سواحل نوفشاتيل-أردولو عندما كان نحو مئة شخص يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير.

وقالت المسؤولة في مونتروي-سور-مير إيزابيل فرادان-تيرود إن نحو 60 شخصا "يتلقون الرعاية حاليا".

وأفادت بأن زوجين وطفلهما يعانون من انخفاض معتدل في درجة حرارة الجسم نقلوا إلى المستشفى في بولوني.

وترفع الحادثة الأخيرة عدد الوفيات جراء محاولات عبور المانش إلى 25 على الأقل هذا العام، بحسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى بيانات رسمية.

ومنذ كانون الثاني/يناير، وصل عدد قياسي من المهاجرين (31 ألف شخص) إلى بريطانيا عبر المانش على متن قوارب صغيرة.

وبناء على خطة فرنسية-بريطانية جديدة، يمكن للمملكة المتحدة إعادتهم بعد وصولهم إذا ارتأت أنه لا يحق لهم اللجوء، بما في ذلك أولئك الذين مرّوا في "بلد آمن" للوصول إلى سواحل المملكة المتحدة.

في المقابل، ستوافق لندن على استقبال عدد مماثل من المهاجرين من فرنسا يرجّح أن يحصلوا على حق اللجوء.

المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية