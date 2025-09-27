فنزويلا تسعى لحشد الدعم في الأمم المتحدة ضد "التهديد" الأميركي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دعت فنزويلا الجمعة في الأمم المتحدة إلى التضامن في وجه "التهديد" الذي تمثله الولايات المتحدة بعد استهداف الأخيرة قوارب يشتبه باستخدامها لتهريب المخدرات.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي ايفان خيل بينتو في كلمة أمام الجمعية العامة "بما أنهم لا يستطيعون اتهام فنزويلا بامتلاك أسلحة دمار شامل أو أسلحة نووية، فإنهم يختلقون أكاذيب مبتذلة ومنحرفة لا يصدقها أحد، لا في الولايات المتحدة ولا في جميع أنحاء العالم، لتبرير تهديد عسكري وحشي ومكلف وغير أخلاقي بمليارات الدولارات".

أضاف "نود أن نشكر حكومات وشعوب العالم، بما في ذلك شعب الولايات المتحدة، على إدانة هذه المحاولة لشن الحرب"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثماني سفن حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب البحر الكاريبي كجزء من خطة معلنة لمكافحة تهريب المخدرات.

ودمرت القوات الأميركية في الأسابيع الأخيرة ثلاثة قوارب على الأقل في منطقة الكاريبي يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصا في خطوة وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء".

كما رفضت الولايات المتحدة دعوة للحوار من نيكولاس مادورو، الرئيس اليساري الذي لم تعترف به وتتهمه بتزوير الانتخابات الأخيرة.

وكان مادورو وسلفه الراحل هوغو تشافيز حاضرين بانتظام في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن مادورو غاب هذا العام، حيث وصفه وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه هارب من وجه العدالة بسبب لائحة اتهام أميركية صادرة ضده في قضايا اتجار بالمخدرات.