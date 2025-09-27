بغداد.. مكافحة الإرهاب يعلن القبض على إرهابي كان يعمل بما يعرف بـ"ولاية الجنوب"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، القبض على إرهابي كان يعمل في ما يعرف بـ"ولاية الجنوب" مسؤول عن نقل المتفجرات والأسلحة في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان، أنه "في إطار جهود قوات جهاز مكافحة الإرهاب المستمرة لحماية أمن الوطن والمواطنين، وبعملية نوعية دقيقة استندت إلى جهد استخباري عالي المستوى، تمكنا من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في العاصمة بغداد".

وأوضح البيان، أن "الإرهابي كان قد عمل في ما كان يعرف بـ (ولاية الجنوب) ضمن مفرزة نقل تختص بنقل المواد المتفجرة والأسلحة من مناطق متفرقة في جنوب العاصمة بغداد، وفي عام 2015 وبعد تضييق الخناق من القوات الأمنية، انتقل إلى محافظة أخرى"، مبيناً، أنه "بعد مداهمة مضافاتهم من قبل القوات الأمنية، عاد مرة أخرى إلى جنوب بغداد ليستمر بممارسة نشاطاته الإرهابية إلى أن خسروا جميع ملاذاتهم وظل هذا الإرهابي متنقلاً هارباً بين منطقة وأخرى؛ كونه مطلوباً إلى الأجهزة الأمنية، إلى أن تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات الجهاز".

وأكد البيان، أنه "بجهوده الاستخبارية، يستمر جهاز مكافحة الإرهاب في متابعة عناصر داعش المهزومة"، كما ويؤكد الجهاز أن "عناصر الإرهاب، مهما حاولت التخفي أو تغيير أساليبها، ستقع حتماً في قبضة قوات الجهاز عاجلاً أم آجلاً".