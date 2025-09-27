زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا منظومة باتريوت للدفاع الجوي من إسرائيل

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن بلاده تلقت من إسرائيل منظومة للدفاع الجوي من طراز باتريوت، وهو سلاح أمريكي باهظ الثمن وحيوي بالنسبة إلى كييف لصد الهجمات الصاروخية الروسية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي إن "منظومة (باتريوت) إسرائيلية دخلت الخدمة في أوكرانيا، لقد دخلت الخدمة قبل شهر"، من دون أن يوضح ما إذا كانت كييف ابتاعتها أو حصلت عليها مجاناً.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في نيسان/أبريل عن مصادر رسمية أمريكية أن منظومة باتريوت الموجودة في إسرائيل سيتم تجديدها ثم إرسالها إلى أوكرانيا، مع سعي سلاح الجو الإسرائيلي إلى التزود بمعدات أكثر تطوراً.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تبنت إسرائيل موقفاً محايداً ولم تبادر إلى فرض عقوبات على روسيا، بخلاف العديد من الدول الغربية.

لكن العلاقات بين البلدين تدهورت بعدها إثر تعزيز التحالف بين موسكو وإيران واتهام الغرب لطهران بتزويد الكرملين مسيرات هجومية. كذلك، تندد السلطات الروسية بالحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة.

ورحبت كييف في حزيران/يونيو باستهداف إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية في إيران.

إلى ذلك، تناول زيلينسكي السبت لقاءه الأخير في نيويورك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، موضحاً أنه "اتفق" معه على أن تشتري كييف "الأسلحة المناسبة" من الولايات المتحدة.

وقال "تفاهمنا مع الرئيس وسننتقل إلى (مرحلة) التطبيق العملي".

ولفت إلى أن كييف زودت ترامب تفاصيل عن الأسلحة التي تأمل بالحصول عليها في إطار خطة بقيمة تسعين مليار دولار لشراء سلاح من واشنطن. وكان تطرق للمرة الأولى إلى هذا الأمر في آب/أغسطس.

لكن الرئيس الأوكراني لم يؤكد ما إذا كان طلب من ترامب صواريخ "توماهوك"، كما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.

وسئل عن هذا الأمر فأجاب "لا أستطيع أن أدلي بمزيد من التفاصيل كونه موضوعاً حساساً للغاية".

وبعدما شدد الرئيس الأمريكي لفترة طويلة على هيمنة موسكو العسكرية في أوكرانيا، بدّل موقفه على نحو مفاجئ الثلاثاء، معتبراً أن كييف قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا.