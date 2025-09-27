وزير الخارجية الروسي أمام الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى إلى "تفجير" الشرق الأوسط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إسرائيل، اليوم السبت، في خطاب أمام الأمم المتحدة بالسعي إلى "تفجير" الشرق الأوسط برمته.

وقال لافروف إن "استخدام إسرائيل غير القانوني للقوة ضد الفلسطينيين، وتحركاتها العدوانية ضد إيران وقطر واليمن ولبنان وسوريا والعراق تهدد بتفجير الشرق الأوسط برمته".

وأضاف أن "روسيا تدين بشدة هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي شنه عناصر حماس على مدنيين إسرائيليين. ولكن ليس هناك أي مبرر للجرائم الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين أو للهجمات الإرهابية".

واعتبر لافروف أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هو بمثابة "عقاب جماعي" للفلسطينيين.

ورأى أيضاً أن "ليس هناك أي مبرر لمشاريع ضم الضفة الغربية"، وقال "الواقع أن ما يحصل هو محاولة انقلاب تهدف إلى دفن قرارات الأمم المتحدة في شأن إقامة دولة فلسطينية".

المصدر: فرانس برس