الرئيس بارزاني يهنئ إذاعة صوت كوردستان في الذكرى 62 لتأسيسها

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة الذكرى الـ 62 لتأسيس إذاعة صوت كوردستان، وجّه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى إدارة وموظفي الإذاعة، أشاد فيها بدورهم التاريخي في إيصال صوت الثورة الكوردية وقضية الشعب الكوردي العادلة إلى الداخل والخارج، مؤكداً أهمية مواصلة النهج الإعلامي الصادق والملتزم بالقيم الوطنية والقومية.

وفيما يلي نص رسالة التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

مديري وموظفي إذاعة صوت كوردستان،

بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس إذاعة صوت كوردستان، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إليكم أيها الأعزاء، وإلى جماهير ومناصري الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعموم شعب كوردستان.

لقد كان تأسيس إذاعة صوت كوردستان في تلك الأيام الصعبة والمليئة بالفخر خطوة مهمة لإيصال صوت الثورة وأخبار بطولات وملاحم البيشمركة إلى جماهيرنا الصامدة في جميع أنحاء كوردستان، كما مثّلت وسيلة عصرية لإيصال رسالة مظلومية شعب كوردستان وقضيته العادلة إلى الرأي العام في العراق والمنطقة والعالم.

وفي هذه المناسبة، أتوجه بالشكر والتقدير لكل المناضلين والمكافحين الذين كان لهم دور في استمرار وحيوية الصوت الشجاع لإذاعة صوت كوردستان.

أدعوكم إلى الاستمرار في العمل الإعلامي الصادق والنزيه، والتمسك بالقيم الوطنية والقومية والإنسانية، ومواصلة ذلك النهج الحر والثوري والديمقراطي الذي تأسست هذه الإذاعة من أجله.

أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.

مسعود بارزاني

27 أيلول 2025