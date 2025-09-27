تدهور صحة المفكر التركي إسماعيل بيشكجي ونقله إلى مستشفى في ديار بكر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تدهورت الحالة الصحية للمفكر وعالم الاجتماع التركي وصديق الشعب الكوردي إسماعيل بيشكجي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال ماهر يوكسل، مراسل كوردستان24، اليوم السبت 27 أيلول/سبتمبر 2025: إن إسماعيل بيشكجي، المفكر التركي وصديق الشعب الكوردي، تعرض بشكل مفاجئ لوعكة صحية، ونُقل على عجل إلى مستشفى جامعة دجلة في ديار بكر (آمد).

وأضاف مراسل كوردستان24 نقلاً عن الطبيب الخاص ببيشكجي: "عندما نُقل إلى المستشفى كانت حالته الصحية حرجة بسبب إصابته بالجلطة، إلا أن وضعه الآن أصبح أكثر استقراراً".

كما أوضح الطبيب الخاص أن "الحالة الصحية لإسماعيل بيشكجي مستقرة حالياً، لكنه وبسبب تقدمه في العمر لا بد أن يبقى تحت مراقبة طبية دقيقة".

يُذكر أن بيشكجي كان قد شارك، في وقت سابق من اليوم، في مهرجان السينما في ديار بكر، وأثناء إلقائه كلمته فجأة تدهورت حالته الصحية وسقط أرضاً.

وُلد إسماعيل بشيكجي في 7 كانون الثاني/يناير 1939 في قرية إيسكليب التابعة لمحافظة جَوروم، لعائلة تركية متدينة.

ويُعرف بشيكجي بصداقته ودفاعه عن حقوق الشعب الكوردي، وقد قضى بسبب ذلك 17 عاماً وشهرين في سجون بلاده بمناطق مختلفة، قبل أن يُفرج عنه عام 1974.