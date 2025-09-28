انطلاق المرحلة الأولى لمشروع الحزام الأخضر في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر 2025، المرحلة الأولى من مشروع الحزام الأخضر حول مدينة أربيل، والذي يتضمن زرع ملايين الأشجار بهدف تقليل التلوث، والتكيف مع تغيّرات المناخ، وزيادة المساحات الخضراء.

وبدأت الشركة المنفذة أعمالها منذ الساعة السابعة صباحاً، بعد أن جرى في الأيام الماضية تحديد موقع المشروع وإحاطته بسياج، لتنطلق اليوم عمليات تنظيف الأرض وتجهيز مسارات الغرس.

وتغطي المرحلة الأولى مساحة 13 ألف دونم، وتقتصر على زراعة أشجار الزيتون والفستق، فيما سيُزرع إجمالاً نحو سبعة ملايين شجرة ضمن المشروع.

وكان فريق من الخبراء والمهندسين الأجانب، بينهم مختصون من اليونان، قد أجروا دراسات ميدانية على تربة ومياه وهواء المنطقة لتحديد أنواع الأشجار الأنسب، وهو ما أسفر عن اعتماد الزيتون والفستق في هذه المرحلة.

ويمتد نطاق المرحلة الأولى إلى حدود بحركة، ومن المنتظر أن يكون للمشروع أثر ملموس على البيئة.

وينفَّذ هذا المشروع بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ضمن خطة لزيادة الرقعة الخضراء في أربيل بنسبة تصل إلى 25% عند اكتماله.

يأتي مشروع الحزام الأخضر ضمن سلسلة خطوات اتخذتها حكومة الإقليم في السنوات الأخيرة لتحسين البيئة، شملت إغلاق مكبات النفايات العشوائية، وتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة النظيفة، ليشكّل اليوم أحد أهم المشاريع الإستراتيجية في مواجهة التحديات البيئية.