مسـرور بارزاني يهنّئ بذكرى تأسيس إذاعة صوت كوردستان

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، رسالة تهنئة إلى إدارة وكوادر إذاعة صوت كوردستان بمناسبة الذكرى الـ62 لتأسيسها.

وقال مسرور بارزاني في رسالته إن "إذاعة صوت كوردستان تحمل تاريخاً غنياً بالسيادة والفخر في مسيرة إعلام كوردستان".

وأضاف: وكونها إذاعة عريقة وصوت الثورة وحكايات البيشمركة وصدى بطولاتهم، فهي تحظى بمكانة مرموقة ومحترمة.

كما أعرب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن تقديره لجميع العاملين في الإذاعة.

متمنياً لهم المزيد من التقدم والريادة في إيصال الحقيقة، وترسيخ الروح الوطنية، والدفاع عن حقوق شعب كوردستان.