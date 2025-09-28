ريبر أحمد: أجرت التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان إصلاحات مهمة في وزارة الداخلية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، أن التشكيلة التاسعة أجرت حزمة إصلاحيات مهمة داخل مؤسسات الوزارة، بما تتماشى مع برنامج الحكومة ورؤية رئيس الوزراء، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

جاء ذلك، في كلمةٍ لوزير الداخلية خلال مراسم إطلاق "دليل السلامة"، اليوم الأحد، برعاية وحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وقال أحمد، "بفضل تلك الإصلاحات، حقق أداء أجهزة الشرطة والمرور ومكافحة العنف ضد المرأة ومواجهة الأزمات والحوادث والهجرة واللاجئين وإدارة المخيمات واللاجئين وجميع قوى الأمن الداخلي تقدماً جيداً".

وأضاف: بذلنا جهودًا حثيثة للارتقاء بعمل مؤسسات الدفاع المدني بما يتوافق مع المبادئ العالمية للعمل، وتزويدها بالمهارات والمعدات الحديثة، لحماية مواطني كوردستان ومؤسساتها من الكوارث الطبيعية وتداعياتها.

وأشار وزير الداخلية إلى أن المبادئ الأساسية لمهمة الدفاع المدني "هي الوقاية من الكوارث، والاستعداد للمواجهة، والاستجابة للكوارث والأزمات، والتنسيق ومساعدة الناس على الإحياء والتعافي".

وقال: استعداداً لهذه المهام وبتوجيهٍ وقرارٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تم رفع المستوى الإداري للدفاع المدني إلى المديرية العامة وفصله عن مؤسسة الشرطة.

وتابع: في 5-1-2021، أصدرنا قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لإعداد وكتابة إرشادات ومعايير السلامة لبناء البنية التحتية في كوردستان بقوة، لذلك، اليوم وبعد أربع سنوات، ولأول مرة، سيكون لإقليم كوردستان (كود- رمز) ومعاييره الخاصة في مجال السلامة.

وأكّد وزير الداخلية أن تطبيق إرشادات السلامة سيقلل من خطر الكوارث الكبرى.

وختم حديثه قائلاً: بدعمٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تتوفر لدى فرق الدفاع المدني أفضل أنواع المركبات وسيارات إطفاء الحرائق بأحجامها الكبيرة والصغيرة.