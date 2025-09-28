الكرملين: بوتين مستعد للقاء ترامب في موسكو

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف إن رئيس بلاده فلاديمير بوتين، مستعد للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة موسكو.

وأضاف في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد، أن بوتين وجه دعوة لترامب خلال قمة ألاسكا، لزيارة موسكو.

بيسكوف أوضح أن هذه الدعوة من بوتين لترامب ما زالت سارية، وأن القرار الآن لترامب.

وفي 15 أغسطس/ آب المنصرم، عقد ترامب وبوتين، لقاء استمر 3 ساعات تقريباً في منطقة ألاسكا الأمريكية، بحثا خلاله سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية، كما أجرى مباحثات في 18 من الشهر ذاته، في البيت الأبيض مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين.