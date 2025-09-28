الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي لتشكيل حكومة كوردستان

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اليوم الأحد 28 أيلول 2025، عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعاً ناقش خلاله اللقاء الذي جرى أمس بين الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، ووُصف الاجتماع بأنه كان إيجابياً للغاية.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فضل عدم الكشف عن اسمه، لموقع كوردستان24، بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني أحرزا خطوات جيدة نحو تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تبدأ اجتماعات برلمان كوردستان خلال الشهر المقبل، وخاصة في الأسبوعين المقبلين.

كما أوضح أن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعقد غداً الاثنين اجتماعاً برئاسة الرئيس بارزاني، حيث سيناقش العلاقات مع الاتحاد الوطني إلى جانب خطوات تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد أن كلا الحزبين قريبان جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وأن تقدماً جيداً تحقق في هذا المسار.

من جانبه، قال أحد أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لموقع كوردستان24، إن اجتماع اليوم تضمن مناقشة لقاء الأمس بين الرئيس بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، مشيراً إلى أن اللقاء كان إيجابياً للغاية.

وأضاف أن اجتماعاً مشتركاً بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني سيُعقد قريباً بهدف تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وكان سعدي أحمد بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد صرح في وقت سابق لموقع كوردستان24، بأن لدى الاتحاد الوطني مرشحين لمنصب رئيس برلمان كوردستان، ومن بينهم شالاو كوسرت رسول.