جلال: الأدلة الجديدة للسلامة تمثل دستوراً لجميع المشاريع العقارية والتجارية

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تحدث رئيس مشروع "دليل السلامة" في وزارة الداخلية، سامي جلال، اليوم الأحد في مقابلة مع كوردستان24، عن تفاصيل إصدار سبعة أدلة جديدة للسلامة، مؤكداً أن الهدف الأساسي منها حماية حياة المواطنين وسلامتهم.

وقال سامي جلال، إن فكرة المشروع انطلقت مع تشكيل التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان، وتم تشكيل لجنة عليا منذ عام 2021 لتحقيق هذا الهدف، وكان الفريق مؤلفاً من خبراء في الدفاع المدني ومهندسين مختصين في مجالات الهندسة المعمارية والمدنية والكهرباء والميكانيك.

وأوضح: "لقد استفدنا من ثلاثة معايير عالمية رئيسية وهي الأمريكية (NFPA)، والأوروبية (EN)، والبريطانية (BSI). وبعد أربع سنوات من العمل، تمكنا من إعداد هذه الأدلة باللغة الكوردية، حيث تتجاوز مجموع صفحاتها 15 ألف صفحة، وقد استفادت الكتب الستة الأولى من هذه المعايير الثلاثة".

وأكد أن هذه الأدلة تمثل مزيجاً من أفضل المعايير العالمية وتمت صياغتها بطريقة تتناسب مع الواقع في إقليم كوردستان، مضيفاً: "تُصبح هذه الأدلة بمثابة دستور لجميع المشاريع العقارية والتجارية، ويجب على كل صاحب مشروع الالتزام بالكودات المحددة".

وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أُعلن في أربيل، اليوم الأحد 28 أيلول (سبتمبر) 2025، عن إطلاق دليل السلامة الذي أعدته وزارة الداخلية في الإقليم.

وفي كلمة له خلال المراسم، رحب رئيس الحكومة بهذه الخطوة، مشيداً بوزارة الداخلية على إنجاز هذه المهمة الحيوية المتمثلة في كتابة وإعداد دليل السلامة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد جزءاً من رؤية واستراتيجية التشكيلة الوزارية التاسعة لحماية ممتلكات المواطنين، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خدمة مواطني إقليم كوردستان على أكمل وجه.

وأضاف رئيس الحكومة أن من دواعي السرور والثناء أن وزارة الداخلية قد نفذت مبادرات مهمة ومشاريع كبرى في قطاعات متعددة بهدف تقديم أفضل الخدمات لشعب كوردستان.

وأوضح أن هذا الدليل سيكون أساساً لحماية سلامة المباني والأماكن السكنية والمخازن ومحطات الوقود وجميع المشاريع التي يرتادها المواطنون أو يتعاملون معها بشكل يومي. ولفت إلى أن الهدف من إعداده هو حماية المواطنين في هذه الأماكن ومنع وقوع أي أخطاء فنية قد تتسبب في أضرار بشرية ومادية جسيمة.