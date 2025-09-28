وفاة عقيلة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، مساء اليوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر 2025، وفاة عقيلته كريمة آية الله ميرزا حسن.

وقال المكتب في بيان، "انتقلت إلى جوار ربها الكريم العلوية الجليلة كريمة آية الله السيد ميرزا حسن حفيد السيد المجدد الشيرازي قدس سرهما، عقيلة سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)".

وأوضح البيان أنه "سيشيع جثمانها الطاهر إلى مثواها الأخير في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 6 شهر ربيع الآخر من جامع الشيخ الطوسي ويقام مجلس الفاتحة على روحها الطاهرة في جامع الخضراء يومي الاثنين والثلاثاء بعد صلاة المغرب والعشاء".