مسرور بارزاني: "دليل السلامة" جزءٌ من رؤية واستراتيجية التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن إعداد دليل السلامة من جانب وزارة الداخلية، جزءٌ من رؤية واستراتيجية التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان، بهدف حماية ممتلكات مواطني كوردستان.

جاء ذلك في كلمةٍ لرئيس الوزراء خلال مشاركته في مراسم إعلان دليل السلامة، اليوم الأحد، والذي أعدته وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.

واعتبر مسرور بارزاني هذا الدليل "أساسًا للحفاظ على السلامة في المباني والمناطق السكنية والمستودعات ومحطات الوقود وجميع المشاريع التي يسكنها المواطنون أو يتعاملون معها يوميًا، الهدف من إعداد هذا الدليل هو حماية المواطنين في هذه الأماكن والحد من أضرارها البشرية والمادية الجسيمة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارات أخرى في حكومة كوردستان في صدد إصدار أدلة خاصة لخدمة المواطنين، على غرار دليل السلامة الذي أطلقته وزارة الداخلية.

وقال إنه من واجب حكومة كوردستان "العمل الجاد لتحسين حياة مواطنيها يومًا بعد يوم؛ لكن من المهم جدًا أيضًا أن يتعاون المواطنون الأعزاء، فبدون المواطنين لا يمكن للحكومة أن تنجح بمفردها".

ودعا رئيس الوزراء مواطني كوردستان إلى "الالتزام بأي تعليمات تُصدر، سواءً لسلامتهم أو سلامة أقاربهم والمواطنين الآخرين؛ ففي المرور، وعلى الطرق، وفي التعامل مع الحرائق أو أي أمر آخر، هناك تعليمات ضرورية، آمل أن يتابعوا أنفسهم، وأن يُعلّموا أنفسهم المزيد عن كيفية مواكبة هذه التطورات.