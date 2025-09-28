رئيس الوزراء: إقليم كوردستان حقّق تقدماً في كافة القطاعات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس الوزراء مسرور بارزاني، أن إقليم كوردستان شهد تقدمًا في جميع القطاعات، معتبراً ذلك أمراً جديراً بالثناء ومحلّ فخر وتقدير.

مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك تكيّف مع تلك التطورات، لتقريب الإقليم من المعايير الدولية، وجعل كوردستان ومواطنيها يستفيدون من التنمية والتكنولوجيا بقدر ما يحمونهم من المخاطر.

جاء ذلك في كلمةٍ لرئيس الوزراء خلال مشاركته في مراسم الإعلان عن الدليل الشامل للسلامة، اليوم الأحد، والذي أعدته وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.

وأكّد مسرور بارزاني أن الدليل الشامل للسلامة "سيكون أساسًا للحفاظ على السلامة في المباني والمناطق السكنية والمستودعات ومحطات الوقود وجميع المشاريع التي يسكنها المواطنون أو يتعاملون معها يوميًا، الهدف من إعداد هذا الدليل هو حماية المواطنين في هذه الأماكن والحد من أضرارها البشرية والمادية الجسيمة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارات أخرى في حكومة كوردستان في صدد إصدار أدلة خاصة لخدمة المواطنين، على غرار دليل السلامة الذي أطلقته وزارة الداخلية.

وقال إنه من واجب حكومة كوردستان "العمل الجاد لتحسين حياة مواطنيها يومًا بعد يوم؛ لكن من المهم جدًا أيضًا أن يتعاون المواطنون الأعزاء، فبدون المواطنين لا يمكن للحكومة أن تنجح بمفردها".

ودعا رئيس الوزراء مواطني كوردستان إلى "الالتزام بأي تعليمات تُصدر، سواءً لسلامتهم أو سلامة أقاربهم والمواطنين الآخرين؛ ففي المرور، وعلى الطرق، وفي التعامل مع الحرائق أو أي أمر آخر، هناك تعليمات ضرورية، آمل أن يتابعوا أنفسهم، وأن يُعلّموا أنفسهم المزيد عن كيفية مواكبة هذه التطورات".

في سياقٍ متصل، أكّد مسرور بارزاني أنه "بفضل العمل الدؤوب لوزارة الداخلية وقوات الأمن وغيرها من الأجهزة الأمنية، تم الحفاظ على الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان".

وفي مجال مكافحة جميع أنواع الجريمة وحماية المواطنين، أشار رئيس الوزراء إلى أنهم وضعوا "أفضل التقنيات في خدمة شرطة إقليم كوردستان حتى يتمكنوا من تعقب المجرمين بشكل أسهل وأسرع وتقديمهم للعدالة".